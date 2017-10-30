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Kastamonu'da yakalanan kaçak göçmenler

30 Ekim 2017 Pazartesi, 21:55

KASTAMONU (AA ) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yakalanan 148 kaçak göçmenlerin işlemleri devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Samsun Kavşağı mevkisinde tır dorsesinde yakalanan Pakistan, Afganistan, İran, Irak ve Suriye uyruklu 9'u kadın, 8'i çocuk 148 göçmen Tosya İzzet Aksalur Spor Salonu'nda polis nezaretinde tutuluyor.

Doktor kontrolünden geçirilen kaçaklara günde 3 öğün sıcak yemek ikram ediliyor.

Polis ekipleri kaçakların kimlikleriinin tespiti için çalışma yürütüyor.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, kaçak göçmenleri kaldıkları yerde ziyaret ederek, çalışmaları denetledi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından kaçak göçmenlerin yarın ilçeden otobüslerle gönderilmesi bekleniyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Ekim'de Samsun Kavşağı mevkisindeki uygulama sırasında Doğubayazıt’tan İstanbul'a giden 06 FY 2205 plakalı bir tırı durdurmuş, tırın dorsesinde Pakistan, Afganistan, İran, Irak ve Suriye uyruklu 148 kaçak yakalanmıştı.

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