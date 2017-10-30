Denizli'de FETÖ'nün emniyet yapılanması davası

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DENİZLİ (AA) - Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına yönelik davada 11'i tutuklu 24 sanığın yargılanmasına başlandı.

Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesince, Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, sanıkların kimlik tespitinin ardından iddianameyi okudu.

Tutuklu sanıklardan eski Diyarbakır Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Ulutaş, 2015'te bakanlık kararıyla emekli edildiğini ifade etti.

Meslek hayatı boyunca örgütle irtibat ve iltisakının olmadığını savunan Ulutaş, şunları söyledi:

"15 Temmuz'da çalışıyor olsaydım darbecilere karşı koyar mücadele ederdim. 15 Temmuz darbe girişimini evimde televizyondan öğrendim. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla demokrasi nöbetlerine kalıdım. Ben FETÖ mağduruyum. ByLock indirmedim ve kullanmadım. Benim iradem dışında ByLock indirilmiş olabilir. Diyarbakır'da interneti ortak kullanıyorduk. İl Emniyet Müdür Yardımcısı olduğum için telefonumu şoförüme veya korumalarıma veriyordum, sık sık memurlar değişiyordu. Benim aleyhimde olan birisi böyle bir şey yapmış olabilir, bunları yapanların bulunmasını istiyorum."

Mahkeme başkanının "ByLock" içerik kayıtlarından 71 girişinin kullacı adının "ulutas", şifrenin ise "0909" olduğunu hatırlatması üzerine Ulutaş, bilgilerinin kullanılmış olabileceğini öne sürdü.

Tutuklu sanıklardan eski Denizli Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Kocatürk ise hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Duruşmaya yarın devam etmek üzere ara verildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin emniyet teşkilatı yapılanmasında yer aldıkları öne sürülen 24 sanık hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla dava açılmıştı.



