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Otomobil inşaat halindeki alt geçide düştü: 1 ölü, 4 yaralı

30 Ekim 2017 Pazartesi, 22:01

SİVAS (AA) - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Emek Mahallesi Gazi Lisesi Kavşağı'nda, İlhami Arslan yönetimindeki 58 AZ 885 plakalı otomobil, yaklaşık 6 metre yükseklikten inşaatı devam eden alt geçide düştü. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Mert Işık (25), Melih Öztürk (21), Muhammet Raşit Başköy ve Emrah Ekici (23) yaralandı.

Araçta sıkışan bazı yaralılar sağlık ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralılardan Emrah Ekici müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Numune Hastanesine kaldırılan 4 yaralının tedavileri ise sürüyor.



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