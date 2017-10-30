Fuat Sezgin'e "fahri doktora"

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SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Senatosu, dünyanın önde gelen tarihçilerinden İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin'e "Fahri Bilim Doktoru" unvanı verdi.

Üniversitenin Kültür Merkezinde düzenlenen törende konuşan CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sezgin'in insanlara islam bilimlerinin gerçeğini tanıtmak, benlik duygularını olumsuz etkileyen yanlış yargılardan onları kurtarmak ve ferdin ehemmiyetine olan inancı kazandırmak amacıyla İslami bilimler tarihi araştırmalarına adanmış bir ömür olduğunu söyledi.

Sezgin'in büyük bir otorite olduğunu, onu anmadan, onun hazırladığı eserlere bakmadan bilim ve islam tarihiyle ilgili ortaya bir şeyler sunabilmenin çok zor olduğunu aktaran Yıldız, "Bilim tarihinin en çalışkan, en eğitimli insanlarından birisidir o. İslam tarihine, İslam düşüncesine, İslami eserlere ve bilim dünyasına büyük katkı sunmuştur. Ehli hünerin kadrini bilmekte bir hünerdir." ifadesini kullandı.

Rektör Yıldız konuşmasının ardından Prof. Dr. Sezgin'e cübbesini giydirdi ve fahri doktora unvanı ile kimlik kartını takdim etti.

Törene Sivas Belediye Başkanı Yardımcısı Ahmet Özaydın, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

- Fuat Sezgin kimdir?

24 Ekim 1924’te Bitlis'te doğan Sezgi, 1943-1951 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Enstitüsü'nde İslami Bilimler ve Orientalistik alanında öncü bir yere sahip olan Alman orientalist Hellmut Ritter'in yanında öğrenim gördü.

1954 yılında İslam Araştırmaları Enstitüsü'nde doçent olan Sezgi, burada Zeki Velidi Togan ile çalıştı.

1961 yılında Almanya'ya giden ve Frankfurt Üniversitesi'nde önce misafir doçent olarak dersler veren Sezgi, 1965 yılında Frankfurt Üniversitesi'nde profesör oldu.



Dünyadaki yazma eserlere sahip bütün kütüphanelerde 400 bin ciltten fazla eseri inceleyen Sezgin, Frankfurt am Main Goethe Plaketi, Almanya Birinci Derece Federal Hizmet Madalyası, Almanya Üstün Hizmet Madalyası, İran İslami Bilimler Kitap Ödülü, Hessen Kültür Ödülü ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi.

