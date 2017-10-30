GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY operasyonu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan 33 zanlıdan 27'si tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 33 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 33 kişi gözaltına aldı.
Aralarında farklı illerden gelerek Afyonkarahisar'da oluşturulan ve örgütün "gaybubet" ismini verdiği evlerde kalan eski hakim, askeri personel, özel okul çalışanları ve kamu görevlileri ile ByLock kullananların da olduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 27'si tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.