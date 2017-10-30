Denizli'de FETÖ/PDY'nin "il yapılanması" davası

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DENİZLİ (AA) - Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) il yapılanması ve finans ayağına yönelik soruşturma kapsamında 79'u tutuklu 145 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi.

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince duruşma salonuna dönüştürülen Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

İlk duruşması bir ay süren ve 2 Haziran'da verilen ara kararda tutuklu 8 sanığın tahliye edildiği duruşmada bazı tutuksuz sanıklar ile tanıklar dinlendi.

Duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan gizli tanık Aslan, sanıkların isimlerini tek tek bilmediğini söyledi.

Duruşmada, FETÖ'den yargılanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Emel D'nin soruşturma dosyası da bu davayla birleştirildi.

Tutuksuz sanık E.D, örgütten 2016 başında ayrıldığını ifade ederek, "Bilerek ve isteyerek yardım etmedim. Ev hanımları ile pasta börek gibi ihtiyaçlarını karşılamak için öğrencilere yardımcı oldum. ByLock programını telefonuma Tuğba A. yükledi. Ben sana gösteririm dedi." diye konuştu.

Tuğba A'nın kim olduğunun sorulması üzerine E.D, bu kişinin örgütün büyük bölge sorumlusu olduğunu ifade etti.

Mahkeme başkanının, "Bunlar için niçin ByLock kullanıyordu" şeklindeki sorusu üzerine E.D, "Bilmiyorum, cemaatin mağdur edildiği söylenerek bunun en az 5-6 kişiye anlatılması isteniyordu. Gazetelere abonelik hedefi konuyordu. 5-6 kişiyi abone yapmamız gerekiyordu. Yapmazsak bizim üzerimizden abonelik başlatılıyordu, fatura gelince haberdar oluyorduk. Bizim rızamız olmadan abonelik yapıyorlardı." dedi.

Denizli'de FETÖ/PDY il yapılanması ve finans ayağına yönelik soruşturma kapsamında 79'u tutuklu 146 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.