FETÖ'nün Aydın'daki "çatı yapılanması" davası

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AYDIN (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Aydın'daki "çatı yapılanması"na yönelik 30'u tutuklu 64 sanığın yargılananmasına devam edildi.

Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesince, Aydın Gençlik Merkezi Fethi Sekin Duruşma Salonu'nda görülmeye başlanan davanın 2. duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve sanıkların yakınları katıldı.

Tanık ifadeleri alınmasının ardından sanıkların savunmalarına geçildi.

Duruşmaya tanık olarak dinlenen Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi O.Ç, yaklaşık 3 yıl cemaatin evlerinde kaldığını söyledi.

Tutuklu sanıklardan Avni Çerçi'nin birkaç kez eve meyve getirdiğini ifade eden O.Ç, "3 yıl boyunca üç kez ev değiştirdim. Dava kapsamında yargılanan sanıklardan Avni Çerçi ve Zülfü Gökçe'yi tanıyorum. Zülfü Gökçe de kaldığım evlere 2 kez sohbete gelmişti." dedi.

Tutuklu sanıklardan Bülent Karslı ise hakkındaki iddiaları kabul etmediğini belirtti.

Gizli tanık ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını öne süren Karslı, "Ben hiçbir zaman ihanet şebekesinin içerisinde yer almadım. Hakkımdaki gizli tanık ifadelerinin Bank Asya müdürü olmamdan dolayı verildiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Tutuklu sanık Canip Yiğit de Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile savunma yaptı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Yiğit, "Vaaz verdiğim için pişman değilim. İyi niyetimi ve bilgi birikimimi kullandırdığım için pişmanım" ifadesini kullandı.

Örgütte mahrem imam olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık İsmail Kelleroğlu ise savunma için ek süre istedi.

Kelleroğlu'nun talebi mahkeme heyeti tarafından kabul edildi.

Duruşma yarın devam edecek.