Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Denizli'de FETÖ'nün eğitim yapılanması davası

30 Ekim 2017 Pazartesi, 22:51

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün eğitim yapılanmasında oldukları iddia edilen 56'sı tutuklu 112 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesince Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar ve avukatları katılırken, salonun yetersiz olmasından dolayı sınırlı sayıda sanık yakını alındı.

Meslekten ihraç edilen öğretmenlerin yargılandığı ve 21 Haziran'da ara karar verilen davanın ikinci duruşmasında, sanıkların ByLock giriş tarihleri ile o tarihlerde bulundukları adresleri karşılaştırıldı.

Duruşmada, dava kapsamında aranırken teslim olan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Salih A'nın savunması alındı.

Denizli'de bir ortaokulda öğretmenken açığa alındını ifade eden Salih A, "Kamu görevinden ihraç olduktan sonra çevremdekilerin bakışlarından rahatsız oldum ve bir süreliğine İstanbul'a gittim. Denizli'ye döndüğümde evimin kapı kilidinin değiştirildiğini fark ettim. Bu durumdan şüphelenip avukatıma danıştığımda hakkımda soruşturma olduğunu öğrendim ve teslim oldum. FETÖ ile hiçbir ilgim yok." dedi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 56'sı tutuklu 112 sanık hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla dava açılmıştı.

İLGİLİ HABERLER
Denizli'de FETÖ/PDY'nin &quot;il yapılanması&quot; davası
YEREL

DENİZLİ'DE FETÖ/PDY'NİN "İL YAPILANMASI" DAVASI

Denizli'de FETÖ'nün emniyet yapılanması davası
YEREL

DENİZLİ'DE FETÖ'NÜN EMNİYET YAPILANMASI DAVASI
AK Parti Denizli Milletvekili Tin'in trafik kazasında yaralanması
YEREL

AK PARTİ DENİZLİ MİLLETVEKİLİ TİN'İN TRAFİK KAZASINDA YARALANMASI
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
YEREL

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

Denizli'de TOKİ kura çekim töreni
YEREL

DENİZLİ'DE TOKİ KURA ÇEKİM TÖRENİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
YEREL

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI