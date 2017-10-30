Denizli'de FETÖ'nün eğitim yapılanması davası

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DENİZLİ (AA) - Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün eğitim yapılanmasında oldukları iddia edilen 56'sı tutuklu 112 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesince Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar ve avukatları katılırken, salonun yetersiz olmasından dolayı sınırlı sayıda sanık yakını alındı.

Meslekten ihraç edilen öğretmenlerin yargılandığı ve 21 Haziran'da ara karar verilen davanın ikinci duruşmasında, sanıkların ByLock giriş tarihleri ile o tarihlerde bulundukları adresleri karşılaştırıldı.

Duruşmada, dava kapsamında aranırken teslim olan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Salih A'nın savunması alındı.

Denizli'de bir ortaokulda öğretmenken açığa alındını ifade eden Salih A, "Kamu görevinden ihraç olduktan sonra çevremdekilerin bakışlarından rahatsız oldum ve bir süreliğine İstanbul'a gittim. Denizli'ye döndüğümde evimin kapı kilidinin değiştirildiğini fark ettim. Bu durumdan şüphelenip avukatıma danıştığımda hakkımda soruşturma olduğunu öğrendim ve teslim oldum. FETÖ ile hiçbir ilgim yok." dedi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 56'sı tutuklu 112 sanık hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla dava açılmıştı.