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KAHRAMANMARAŞ (AA) - TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, "Avrupa'da çok ibretlik bir olay yaşanıyor. Barzani ile Katalonya eş zamanlı geldi. Tarihin bir cilvesi. Barzani ile ilgili bizi Kürtlere düşman etmeye çalıştılar. Aynı zamanda eş zamanlı bir şey yapıldı. Batı iki yüzlülüğünü bir kez daha gösterdi." dedi.

Güvenç, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) 51. Olağan Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, savunma sanayisi için sınıra yakın ama güvenli yerlerin önemli olduğunu, bununla da Kahramanmaraş'ın tarif edildiğini söyledi.

Kahramanmaraş'ın bakanlığın şartlarına göre idael bir kent olduğunu dile getiren Güvenç, savunma sanayi için şehrin birçok yönüyle müsait olduğunu belirtti. Kahramanmaraş'ın savunma sanayisi konusunda mutlaka bir şeyler yapması gerektiğine dikkat çeken Güvenç, hem şehrin buna ihtiyacının olduğunu hem de savunma sanayisinin bu tür açılımlara ihtiyacının olduğunu kaydetti.

Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık ilanına ilişkin değerlendirmede bulunan Güvenç, "Avrupa'da çok ibretlik bir olay yaşanıyor. Barzani ile Katalonya eş zamanlı geldi. Tarihin bir cilvesi. Barzani ile ilgili bizi Kürtlere düşman etmeye çalıştılar. Aynı zamanda eş zamanlı bir şey yapıldı. Batı iki yüzlülüğünü bir kez daha gösterdi." ifadesini kullandı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in "En büyük tehlike milliyetçilik. Avrupa Birliğinin küresel anlamda önemli rol oynamasını engelleyerek birlik ve beraberliğimizi baltalamamalıdır" sözlerini hatırlatan Güvenç, şöyle devam etti:

"Katalonya'yı bir çırpıda bütün Avrupa Birliği bozdu. Bizim çocuklarımıza, bizlere, Kürt çocuklarına, öbür çocuklara 50 yıldır anlattıkları 'Milletler kaderlerini tayin etmelidir, haktır, özgürlüktür' diyenler söz konusu Katalonya olduğunda, söz konusu kendi gelecekleri olduğunda bitirildi. Adam çok açık bir şekilde diyor ki 'Bölünmek parçalanmak, Avrupa Birliğinin küresel oynamasının önünde engel olur. Buna fırsat vermemeliyiz, vermeyeceğiz.' diyor. Bize ne oluyor ki hala birbirimizle kavga ediyoruz. Bize ne oluyor ki hala çatışıyoruz. Bunu değiştirerek İslam coğrafyası için söyleyebilirsiniz. En büyük engel birbirimizi yememiz. En büyük engel çatışma kültürü. Bu ülkede Alevi ile Sünni'yi, Kürt ile Türk'ü çatıştırmak istiyorlar. Bu İslam coğrafyasında Arap ile Kürt'ü, Kürt ile Türk'ü ve Farslıyı çatıştırmak istiyorlar. Şu Musul ve Kerkük bu kadar gündeme geliyor. Ne Kürt olduğu içindir, ne Arap olduğu içindir, ne de Türk olduğu içindir. Orada 60 milyar dolarlık petrol üretimi var. Buna karşılık da bizlerin kenetlenmesi lazım. Birbirimizi sevmemiz lazım. Birlikte hareket edersek bölgedeki tüm insanların kazanacağını düşünmek lazım. Bütün bu oyunlara rağmen yükselişimizi durduramıyorlar."

- "Kara ve deniz araçlarını yerli olarak üretiyoruz"

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) Sanayileşme Daire Başkanı Bilal Aktaş ise Türkiye'nin içerisinde bulunduğu konum itibarıyla birçok görünen veya görünmeyen yurt dışı kısıtlamalara tabi olduğunu vurguladı.

Dost ve müttefik olarak bilinen ülkelerin açık olarak "Birçok kalemi vermeyiz" dememekle birlikte konuyu sürüncemede bırakmakta olduğunu ifade eden Aktaş, "Parasını verip tamire gönderdiğimiz malzemeler bile çeşitli bahanelerle zamanında ülkeye dönüşü engellenmekte. Dost ve müttefik olarak bilinen ülkeler Türkiye'ye kritik teknoloji ürenleri vermekte şu anda çok çekingen davranıyorlar. Bu da bizi mutlak yerlilik noktasında motive ediyor." dedi.

Gittiği özellikle yurt dışı toplantılarda insanları motive etmek için "İnşallah bize ambargo koyarsızın" sözünü çok kez kullandığını dile getiren Aktaş, şunları kaydetti:

"Çünkü ne zaman ki bir ambargo ya da kısıtlama olmuşsa, Kıbrıs Barış Harekatı buna en güzel örnektir bir Aselsan doğmuştur. Bugün içinde bulunduğumuz konumda da eminim yeni Aselsan'lar gibi şirketler bu ülkeye kazandırılacaktır. Artık Türkiye kara ve deniz platformlarında kendi ürününü tasarlayan ve üretebilen bir noktaya geldi. Birçok kara ve deniz araçlarını yerli olarak üretiyoruz. Roketler ve füzeler konusunda çok hızlı ilerlemeler var. Kendi mühimmatlarımızı yapıp kullanabiliyoruz. Yazılım tabanlı olan birçok sistemin yüzde 100'e yakını yerli olarak üretilebilmektedir."

KMTSO Başkanı Serdar Zabun ve Meclis Başkanı Hanefi Öksüz'ün konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.