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FETÖ zanlılarının Yunan adasına kaçmaya çalışırken yakalanması

31 Ekim 2017 Salı, 01:02

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinden, İstanköy Adası'na motor yatla kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ üyeliğinden aranan 17 şüphelinin, adliyeye sevk edilen 4'ünden 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Gözaltındaki şüphelilerden Elif S, Meryem B, Hayriye B. ve Selma U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen şüphelilerden Elif S. ve Meryem B. "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklanırken, Hayriye B. ile Selma U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan gözaltındaki şüphelilerden 2'sinin Bayburt ve Çankırı illerine sevk edildiği, diğer şüphelilerin ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince Bodrum Karaada açıklarında 27 Ekim'de durumundan şüphelenilen bir motoryata "dur" ihtarında bulunulmuş, ekiplerce yapılan aramada organizatörlük yaptıkları iddia edilen 2 tekne kaptanı, 4 Suriye uyruklu ile 13'ü çocuk 30 Türk vatandaşı yakalanmış, tekne kaptanları sevk edildikleri mahkemece tutuklanmıştı.

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 17 Türk vatandaşının, Ankara ve İzmir'de yaşayan Emniyet, Milli Eğitim, TSK, TİB gibi farklı kurumlardan ihraç edilen ve arama kaydı bulunan FETÖ üyeleri olduğu belirlenmişti.

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