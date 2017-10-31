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"Hudut kartalları" FETÖ şüphelilerini sınırdan geçirmiyor

31 Ekim 2017 Salı, 09:43

EDİRNE (AA) - Yunanistan ve Bulgaristan'a kaçak geçişleri önlemek amacıyla sınırda nöbet tutan "hudut kartalları", on ayda 60 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisini yakaladı.

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "hudut kartalları" olarak da anılan Hudut Birliği askerleri, 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de düzensiz göç ve terör örgütü bağlantılı kişilerin geçişlerine karşı 24 saat mücadele veriyor.

Hudut askerleri tarafından 10 ayda yasa dışı yoldan Yunanistan ve Bulgaristan'a geçmeye çalışan 60 FETÖ şüphelisi yakalandı.

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