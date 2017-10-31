Edirne'de uyuşturucu operasyonu

EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Çavuşbey Mahallesi'nde İ.K. ve T.Ş'nin kullandığı araçları durdurdu.
Araçlarda yapılan aramada, 13 poşet içerisinde satışa hazır esrar ele geçirildi. Şüphelilerin üzerinden çıkan 5 bin 385 liraya da el konuldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin verdiği ifadeden yola çıkan polis ekipleri, R.M'nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 149 gram esrar ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.