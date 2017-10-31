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FETÖ şüphelisi eski savcıya 15 yıl hapis istemi

31 Ekim 2017 Salı, 09:48

ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yargı mensuplarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan eski cumhuriyet savcısı hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

FETÖ/PDY terör örgütüyle bağlantısı olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilip tutuklanan eski Adana Cumhuriyet Savcısı Ali D. hakkında "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan hazırlanan iddianame Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Eski savcı için "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ise kovuşturmaya yer olmadığı yönünde ek karar verildi.

İddianamede, hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istenen Ali D'nin terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock kullandığının tespit edildiği belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanıkla ilgili gönderilen ByLock listesinde iki kaydının olduğu ifade edilen iddianamede, birinci kaydındaki kullanıcı adının kızının ismi olduğuna, ikinci kullanıcı adı olarak da daha önce görev yaptığı Bafra'dan esinlenerek "Bafrali" ismini seçtiğine dikkati çekildi.

Eski savcının kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) üyesi olduğu belirtilen iddianamede, sanık hakkında bilgi sahibi olan şüpheli ve itirafçılar ile tanıkların ifadelerine de yer verildi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığında şüpheli olarak ifadesi alınan Ö.K, seminerde tanıştığı uyuşmazlık mahkemesi genel sekreteri olan U.Y. ile okuldan ve akademiden dönem arkadaşı Ali D'nin kendisine mesaj göndererek bir seçimde örgüt listesine oy istediklerini söyledi.

İddianamede savunmasına yer verilen Ali D. ise lisede örgütün dershanesine gittiğini, üniversite öğrenciliği döneminde zaman zaman evlerinde kaldığını belirterek, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

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