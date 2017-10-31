Suriye sınırında yakalanan terörist tutuklandı

KİLİS (AA) - Kilis'te, Suriye sınırından Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalanan terör örgütü PKK/PYD üyesi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, merkeze bağlı Gülbaba köyü sınır hattında Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollardan geçmeye çalışırken yakalanan ve terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu belirlenen Türk vatandaşı K.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Terör örgüt üyesi K.D, 26 Ekim'de Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollardan geçmeye çalışırken merkeze bağlı Gülbaba köyü sınır birlikleri tarafından yakalanmıştı.