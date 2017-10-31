İçişleri Bakanı Soylu:

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ANTALYA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın açıklamalarına ilişkin, "Tam 11 seçimdir halkın oyuyla demokratik bütün değerlerle bütünleşerek ve buluşarak, milletin takdirini kazanmış bir lidere, bir devlet başkanına, cumhurbaşkanına yönelik bu sözler kelimenin tam anlamıyla şeytan dilliğidir. Anadolu'da şeytan dili derler buna ve bunun hesabı sorulur, bu çok açık ve nettir." dedi.

Soylu, Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otelde düzenlenen ''İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürleri Hizmetiçi Eğitim Semineri'' öncesi soruları cevapladı.

Tezcan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik bazı ithamlarına yönelik soruyu Bakan Soylu, şöyle yanıtladı:

"Bu edebe uygun olmayan sözlerin söylendiği gündür önemli olan. Tarihi bir projenin ülkemizin, milletimizin ve bu coğrafyanın bir rüyasını gerçekle buluştuğu bir günde hem gündemi farklılaştırmak hem de o yıllardır bu projeyi istemeyenlerin sözcülüğünü yapmak. İşin birinci kısmı budur. İkinci kısmı da tam 11 seçimdir halkın oyuyla demokratik bütün değerlerle bütünleşerek ve buluşarak, milletin takdirini kazanmış bir lidere, bir devlet başkanına, cumhurbaşkanına yönelik bu sözler kelimenin tam anlamıyla şeytan dilliğidir. Anadolu'da şeytan dili derler buna ve bunun hesabı sorulur, bu çok açık ve nettir. Aslında bu berbat bir sicilin tezahürüdür. Nasıl berbat bir sicil? Tam da zihin kodlarında değerlendirdikleri bir anlayışı ifade etmeye çalışıyorlar. Bu ülkede bu sözlerle bir başbakan idam edildi."

Bir cumhurbaşkanının da hayatından bezdirildiğini dile getiren Soylu, idam edilen Adnan Menderes, bezdirilen ve ölüme yollanan rahmeti Turgut Özal olduğunu ifade etti. Soylu, "Aynen bu sözlerle bu vahşi taleplerinin bu dönemde geçerli olabileceğini düşünenler beyhude arayışlar içerisindedir. 11 seçimdir milletin itibar ettiği, kendi helal oylarıyla seçtiği ve 11 seçimdir de Türkiye'yi başarıdan başarıya koşturmuş ülkemizin Cumhurbaşkanına yönelik bu sözleri, aslında onu seçenlere yönelik bir hakaret olarak algılıyoruz. Bu kadar açık ve nettir. Bu şeytan dilli siyaset millet tarafından tasfiye edilecektir." diye konuştu.

Bu konuda hiç kimsenin endişesi olmamasını isteyen Soylu, "Bizim memleketimizin geleceğiyle ilgili değerlendirmeler yapmamız gerekirken maalesef gündemi bu noktaya taşımak isteyenlere de müsaade etmemek gerekiyor. Biz kendi uğraşımızı onlarla devam ettiririz. Milletimiz kendi geleceğine baksın." dedi.

Belediye başkanlarının istifasına ilişkin soru üzerine Soylu, "Hayır olsun." karşılığını verdi.

- Terörle mücadele

DEAŞ ile mücadelede gelinen son aşamaya yönelik değerlendirilmesi sorulan İçişleri Bakanı Soylu, gerek İstanbul'daki operasyonların gerekse DEAŞ'a yönelik Türkiye'deki operasyonların devam ettiğini anımsattı.

"Bu hafta itibarıyla 300'ün üzerinde DEAŞ hedefimiz vardı. Arkadaşlarımız bir haftalık süreç içerisinde bu konuda önemli adımlar attılar. İstanbul'da da soruşturma derinlik kazanarak devam etmektedir. Tabii coğrafyamızın kendine ait, özellikle etrafımızdaki gelişmelerin kendine ait bu tip riskleri söz konusudur. " diyen Soylu, "Hem güvenlik kuvvetlerimiz, kararlılığımız, sürecimiz, hem birbirimizle olan iyi iletişimimiz hem de bu konuda attığımız adımlar inşallah bu riskleri milletimize herhangi bir maliyet getirmeden, milletimizin huzurunu ve güvenini devam ettirerek, bu tip riskleri ortadan kaldırmaya hep birlikte çalışacağız. İnşallah Allah hem milletimizin hem de ülkemizin yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

Soylu, Antalya'ya geçen yıl gelen yabancı turist sayısının 6 milyon 200 bin olduğunu, şu anda 9 milyon 600 bini aştıklarını, 10,5 milyon rakamlarını hedeflediklerini aktardı.

15 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin bu kadar yüksek sıçrama içerisine girmesinin ve kendini toparlamasının herkesin ortak zenginliği olduğuna dikkati çeken Süleyman Soylu, "Sizin, bizim, çalışanların, ülkemizin moral değerlerini yüksek tutmak için gayret gösterenin, üretimin, ihracat yapanın bu konuda güvenini ortaya koyan herkesin ortak değeridir." açıklamasını yaptı.



















