Mardin'de dolandırıcılık ve tefecilik operasyonu

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen operasyonda nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Midyat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince ilde tefecilik suçunu işleyen şahıslara yönelik 19 Ekim'de Midyat ilçesinde bazı adreslere gerçekleştirilen operasyonda 3 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 45 çek ve senet, 16 tapu ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Soruşturmada 31 müştekinin tarafımızdan ifadesi alındı. Şüphelilerin 27 farklı eylemde 'tefecilik', 'nitelikli dolandırıcılık', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak', 'tehdit', 'resmi belgede sahtecilik' suçlarını işledikleri, bahse konu eylemlerden 5 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin mal varlıklarına mahkeme kararıyla tedbir konuldu."
Açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerin sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece dün tutuklandığı aktarılarak, terör ve her türlü suç odaklarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.