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Meteorolojiden 5 ile "zirai don" uyarısı

31 Ekim 2017 Salı, 10:31

SİVAS (AA) - Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat genelinde bugünden itibaren 3 gün boyunca zirai don beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerinden cuma gününe kadar Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat genelinde hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don beklendiği belirtildi.

Açıklamada, tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların, muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olması istenildi.

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