Edirne'de "göçmen kaçakçılığı" operasyonu

EDİRNE (AA) - Edirne'de, 19 kaçak ve sığınmacıyı yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya çalıştığı iddia edilen kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekiplerince Uzunköprü ilçesinin Değirmenci köyünde yapılan yol kontrolünde E.K'nin kullandığı araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Afganistan ve Suriye uyruklu 19 kaçak ve sığınmacı bulundu.
Kaçak ve sığınmacılar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Sürücü E.K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.