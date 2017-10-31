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GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunca düzenlenen "İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı" Gaziantep’te ilk kez açılacak.

Bu yıl farklı şehirlerde düzenlenen fuarın yedincisi, Gaziantep'te gerçekleştirilecek.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda 3-9 Kasım'da düzenlenecek fuarın açılışında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denizli Personel Eğitim Merkezi halk oyunları ekibi, gösteri sunacak. Ayrıca Grup İKM tarafından Türk halk müziği konseri verilecek.

Fuarda, 60 ceza infaz kurumundan hükümlü ve tutuklularca hazırlanan gıdadan tekstile, mobilyadan hediyelik eşyaya kadar yüzlerce çeşit ürün sergilenip satış yapılacak.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Eğitim ile Denetimli Serbestlik daireleri başkanlıklarından yetkililer, kurumda yürütülen eğitim ve rehabilitasyon çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verecek. Ayrıca elektronik izleme uygulamalarıyla ilgili çalışmalar anlatılacak.

Kentte ilk kez açılacak fuar, 09.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sami Çete, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dünyaya örnek olacak bu organizasyonlardaki temel amaç, ceza infaz kurumlarında gerçekleştirilen temel eğitim ve mesleki eğitim çalışmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirmek, ayrıca ilgili kurumlarla sürdürülen iş birliğini güçlendirmek." dedi.

Bu yıl Antalya, İstanbul, İzmir, Yozgat, Denizli ve Ankara'da düzenlenen fuarları yaklaşık 600 bin kişinin ziyaret ettiğini bildiren Çete, şunları kaydetti:

"Bu fuarlar, gerek katılan kurum sayısı gerek ürün çeşitliliği gerekse ziyaretçi sayısı dikkate alındığında ülkemizin ve dünyanın en büyük fuar organizasyonu olma özelliğini taşımaktadır. Fuarın stantları ve sahnesi Akhisar Açık Ceza Kurumu İşyurdu Müdürlüğü, LED aydınlatması İskenderun Açık Ceza Kurumu İşyurdu Müdürlüğü, afişlerin ve bayrakların basımı Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü tarafından imal edilecektir."



