FETÖ'nün "memur yapılanması" davası

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "memur yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında, örgüt adına faaliyette bulundukları ve finansal destek sağladıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 10 sanık hakim karşısına çıktı.
Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün toplantı salonunda görülen duruşmaya, 6'sı tutuklu 10 sanık ile avukatları katıldı.
Duruşmada, sanıkların kimlik tespitinin ardından iddianamenin okunmasına geçildi.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin "memur yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan ve Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, sanıkların "terör örgütüne üye olmak", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.