CHP'li Tezcan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri

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TEKİRDAĞ (AA) - AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin, "Ömrü halkına hizmetle geçmiş, bütün geçmişi sadece hizmetle anılan, halkın gözünde 15 yıldır taht kuran Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımıza yakıştırdığınız bu çamur tutmaz, güneş balçıkla sıvanmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Yel, yaptığı yazılı açıklamada, Tezcan'ın, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a yönelik sözlerinin "8 defa seçime girip kazanamayan CHP'ye ve Genel Başkanına yakışacağını" belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ömrünü halka hizmete adadığını vurgulayan Yel, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, 'faşist diktatör' diyen Bülent Tezcan, aynaya bak. Senin partinin geçmişinde halka zulüm var, zam var, kuyruk var, insanlarımızı insan yerine koymamak var. Bu yakıştırmalar sizin 8 defa seçime girip seçim kazanamayan partinize ve Genel Başkanınıza yakışır.

Ömrü halkına hizmetle geçmiş, bütün geçmişi sadece hizmetle anılan, halkın gözünde 15 yıldır taht kuran Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımıza yakıştırdığınız bu çamur tutmaz, güneş balçıkla sıvanmaz. Demokratik yollarla iktidara gelemeyeceğinizi anladığınız için yaptığınız bu tür manevraları, halkımızın derin sağduyusuna bırakıyorum."