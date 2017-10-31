GÜNCELLEME - Adana'da fabrika yangını

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ADANA (AA) - Adana'da bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Merkez Seyhan ilçesi Yolgeçen Mahallesi D-400 kara yolu üzerindeki bir yemeklik yağ fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hızla büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü.

Fabrikanın sahibi olan şirketten yapılan açıklamada da yağlı tohum kurutma tesisinde kurutulmakta olan ay çekirdeği tohumlarının bulunduğu yerde yangının çıktığı ve müdahaleler sonucu söndürüldüğü bildirildi.



