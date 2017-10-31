Yüksekova'da sorunlar ASDEP ile çözülüyor

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekipler, Aile Sosyal Destek Programı kapsamında vatandaşlarla görüşerek sorunlarını çözüme kavuşturuyor.

Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonların ardından huzur ve güven ortamının sağlandığı Yüksekova'da ailelere ekonomik yardımlar ile sosyal ve psikolojik destekler de sürüyor.

Bu kapsamda Sosyal Hizmet Merkezince, Aile Sosyal Destek Programı kapsamında 24 personelden oluşan 12 ekip, ailelerle sosyal yardım, sosyal hizmet, rehberlik ve danışmanlık konularında görüşerek sorunlarını çözüyor.

Görüşmelerini ev ziyaretleriyle gerçekleştiren ekipler, belirlenen ihtiyaçları ilgili kurumlarla koordineli gidermeye çalışıyor.

Ziyaretlerde ailelere 183 Sosyal Destek Hattı'nın önemi de anlatılıyor.

- "Vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz"

Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü İdris Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi ailelere yardımların düzenli sürdürüldüğünü söyledi.

Çalışmalara Esenyurt ve Esentepe mahallelerinden başladıklarını anlatan Turan, "Amacımız, kurum olarak aileleri her yönüyle tanımak ve yardımcı olmak, aileleri de kurumumuzdan ve hizmetlerinden haberdar etmektir." dedi.

Ailelere ekonomik yardımların dışında da hizmet verdiklerini vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

"Ailelere ve bireylere psikolojik, sosyal, eğitim, rehberlik ve danışmanlık gibi konularda da yardımcı oluyoruz. Her eve ulaşıp iletişime geçeceğiz. Vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Aileleri daha iyi tanıma adına anketler hazırlayarak, çalışma yapıyoruz."

Turan, benzer çalışmaların Şemdinli ilçesinde de yapılacağını ifade etti.











