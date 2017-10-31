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Şırnak'ın Silopi ilçesinde 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı Şehit Ercüment Türkmen Kışlasından zırhlı ...

31 Ekim 2017 Salı, 10:53
Şırnak'ın Silopi ilçesinde 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı Şehit Ercüment Türkmen Kışlasından zırhlı araçlarla çıkış yapan Türk ve Irak askerleri, Habur Sınır Kapısı'ndan geçerek Halil İbrahim Sınır Kapısına ulaştı.
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