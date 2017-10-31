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Düzce'de yolcu midibüsü devrildi: 12 yaralı

31 Ekim 2017 Salı, 11:02
Düzce'de yolcu midibüsü devrildi: 12 yaralı

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Yığılca ilçesinde yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye, yolcu taşımacılığı yapan Birol Bedi idaresindeki 81 BB 746 plakalı midibüs, Akçaören-Yığılca yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Yan yatan midibüste bulunan 11 kişi ve sürücü çeşitli yerlerinden yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama ile Düzce Atatürk Devlet hastanelerine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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