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Keçi otlatırken kayalıklara düşen kişi kurtarıldı

31 Ekim 2017 Salı, 11:13
Keçi otlatırken kayalıklara düşen kişi kurtarıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, keçi otlatırken yamaçtan kayalıklara düşen kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Çiçekli Mahallesi'nden keçilerini otlatmak için Karahamzalı bölgesine giden İbrahim Öksüz (79), Sakardaş mevkisinde yağmur nedeniyle kayıp kayalıklara düştü.

Telefonuyla yardım istediği ailesinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Vücudunda kırıklar olduğu ve kafasından yara aldığı belirlenen Öksüz, ekipler ve vatandaşların yardımıyla 2 kilometre sedyeyle taşınarak bekletilen ambulansa götürüldü.

Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan Öksüz'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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