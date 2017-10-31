"Suriyeli gelinin" takılarla kaçtığı iddiası

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ADANA (AA) - Adana'da bir kişi, dini nikahla evlendiği kadının rahatsızlığını bahane ederek gittiği özel hastaneden, düğünde takılan altın ve 5 bin lirayı da yanına alarak kaçtığı iddiasıyla polise başvurdu, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Seyhan ilçesinde İ.Ü. (48), polise müracaat ederek bir yakını aracılığıyla Hatay'da tanışıp dini nikahla evlendiği Suriyeli kadının kendisini dolandırdığını iddia etti.

Polise verdiği ifadede, kadının düğünden yaklaşık bir hafta sonra rahatsızlandığını belirtmesi üzerine özel bir hastaneye gittiklerini anlatan İ.Ü, hastanede beklediği sırada eşinin düğünde takılan 4 bin 500 lira değerindeki altın ve 5 bin lirayla kaçtığını ileri sürdü.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Hastane ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, eşkalini belirlediği şüpheli Suriye uyruklu Semir K'yi (24) Meydan Mahallesi'nde yakaladı. Kadınla birlikte kaçtığı ileri sürülen zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Güvenlik güçleri, Suriyeli kadını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.



- Kadının hastaneden ayrılışı güvenlik kamerasında

Kadın ve beraberindeki kişinin hastaneden ayrılışı güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, genç bir erkeğin hastanenin önünde telefonla konuştuğu, bir süre sonra hastaneden çıkan Suriyeli kadınla hızla uzaklaştığı ve İ.Ü'nün onları takip ettiği görülüyor.

Ara sokağa giren kadın ve şüpheli gencin otoparka yönelerek hafif ticari bir araca binmesi, İ.Ü'nün ise kaçışlarına engel olmak için aracın önüne geçmesi, bu sırada dengesini kaybederek düşüp yaralanması da görüntüler de yer alıyor.