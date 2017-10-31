Sakarya'daki orman yangınları

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SAKARYA (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nca, Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangınlarında zarar gören alanların ağaçlandırılması için çalışmalar sürüyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yaz aylarında Geyve'de meydana gelen orman yangınlarında zarar gören alanları tekrar ağaçlandırmak için temizlik çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Yangınlarda yaklaşık 610 dekar alanın zarar gördüğü aktarılan açıklamada, ekiplerin iş makineleriyle toprak temizleme çalışmalarını tamamlamasının ardından fidan dikimine başlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ülkede meydana gelen orman yangınlarının çok büyük bir kısmının insan kaynaklı olduğunu belirtti.

Eroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef insanlarımızın ihmalinden kaynaklanan orman yangınları ile karşı karşıya kalıyoruz ve bu yangınları söndürmek için büyük bir gayretle mücadele ediyoruz. Yangından zarar gören alanları da aynı yıl içinde yeniden ağaçlandırıyoruz. Geyve'de meydana gelen orman yangınında zarar gören alanda şu anda gerekli çalışmalar hızla yapılıyor. Bu çalışmaların ardından fidanları toprakla buluşturmak suretiyle yangının izlerini silmiş olacağız."



