"Engelsiz Kuaför" engellilerin hizmetinde

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

DÜZCE (AA) - ÖMER ÜRER - Düzce'de 15 yıldır erkek kuaförlüğü yapan Serdar Gündüz, hem engellilerin hem de kendisinin zorlanması üzerine, yaptırdığı hidrolik sistemle engellileri tekerlekli sandalyeden inmeden tıraş edebiliyor.

Komşusunun oğlu bedensel engelli Eren Sevinç'i (17) küçük yaşlardan bu yana tıraş eden 39 yaşındaki kuaför Gündüz, engelliler için bir proje üretti.

Dükkanın girişine engelli rampası yaptıran Gündüz, kuaföre tekerlekli sandalyesi veya arabasıyla gelen engellileri, yerinden kalkmadan hidrolik sistemli ayarlanabilir platform sayesinde tıraş ediyor.

Dükkana gelen engellilere yüzde 50 indirim de sağlayan Gündüz, sistemin patent başvurusunu yaparak, isteyen her kuaföre bu projeyi ücretsiz verip tüm Türkiye'ye yayılmasını sağlamak istiyor.

- "Türkiye'de örneği yok"



Düzce Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Necdet Küründük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gündüz'ün Türkiye'de örneği olmayan bir engelli koltuğu yaptığını söyledi.

Oda başkanı olarak, engelliler adına yapılan bu örnek çalışmadan dolayı Gündüz'ü takdir ettiğini söyleyen Küründük, "Tüm engelli kardeşlerimiz burada normal tarifenin yanında yüzde 50 indirimle tıraş olabilecek. İnşallah bu proje Türkiye'ye örnek olur, bu güzel proje dalga dalga büyür. Kardeşime teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum." dedi.

- "Meslektaşlarımla paylaşmak istiyorum"

Gündüz de 15 yıldır kuaförlük yaptığını ve hep böyle bir proje üretmek istediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Komşum Eren, babası ile birlikte her zaman tıraş olmaya benim dükkanıma gelirler. Burada onların çektiği zorluğu hem yaşadık hem de gördük. Normal kuaför koltukları, engelli kardeşlerimiz için büyük problem oluyor. Engelliyi koltuğundan kaldırması, kuaför koltuğuna yerleştirmesi gerçekten zor oluyor. Bununla alakalı bir fikir ürettik, kendi çabalarımızla bir sanayi makinesini engelli koltuğunu çevirdik."

Projenin örnek olduğunu aktaran Gündüz, hiçbir bedel talep etmeden tüm meslektaşlarıyla projesini paylaşmak istediğini belirtti.

Eren gibi birçok engellinin, devamlı tekerlekli sandalyede olduğundan, tıraş olurken birçok zorlukla karşılaştığını vurgulayan Gündüz, "Bu zahmeti de en çok aileleri çekiyor. Biz de 2-3 kişi engelli kardeşimizi tekerlekli sandalyesinden alıp kuaför koltuğunu oturtuyorduk. Bu durum karşısında onların canı acıyor. Biz bunları ortadan kaldırmak istedik, engelli kardeşlerimiz, kendi sandalyelerine uyumlu olduğu için, onlara uyumlu, hiç çaba göstermeden, onları üzmeden böyle bir tasarım yaptık." diye konuştu.

İş yerinin Türkiye'deki engelli standartlarına uygun dizayn edildiğini anlatan Gündüz, engellilerin dükkanına geldiği zaman, yüzde 6 olarak belirlenen rampadan geçerek içeri girdiğini, ardından hidrolik sistemin üzerine çıktıklarını, tıraş bitiminde yine aynı şekilde incitmeden güzelce buradan uğurladıklarını kaydetti.

- "Çok rahat etik "

Engelli babası Aydın Sevinç (46) ise bundan sonra kuaför konusunda sıkıntı çekmeyeceklerini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Bundan önce kaldırımlardan inip çıkması zorken arkadaşımızın bu projeyi hayata geçirmesi bizi çok mutlu etti. Birçok engelli kardeşimiz tıraş olmakta zorlanıyor, buranın hem rampası var hem ulaşımı kolay. Çok güzel oldu. Bu proje hayaldi, gerçekleşen bu hayal, en çok bizim işimize yarayacak. Allah razı olsun, bol kazancı olsun inşallah. Çok yakınınızda engelli bir birey olmadığı sürece bu zorlukları kimse bilemez. Bir engellinin normal tekerlekli sandalyeye indirilip bindirilmesi bile çok zorken bu şekilde bir sistemin olması çok güzel."



