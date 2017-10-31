Doğu'da yüksek kesimlerde kar yağışı uyarısı

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ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde aralıklarla devam eden yağışların, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı belirtildi.

Bölgede sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyredeceğinin tahmin edildiği aktarılan açıklamada, rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden orta, zaman zaman 30-50 kilometre hızla eseceği ifade edildi.

Açıklamada, aralıklı devam eden yağışların, Ağrı'nın güneydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

Bölgede en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 0, Kars ve Erzurum'da 4, Ağrı ve Erzincan'da 7, Iğdır'da ise 12 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığı ise Iğdır'da 16, Erzincan'da 14, Kars'ta 11, Erzurum'da 10, Ağrı ve Ardahan'da 9 derece olacak.

