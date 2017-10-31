Adana'da evlerden hırsızlık iddiası

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ADANA (AA) - Adana'da tırmanarak girdikleri üç evden para, cep telefonu ve ziynet eşyası çaldığı öne sürülen iki şüpheliden biri yakalanıp cezaevine gönderildi.

Merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy ve Yeşiltepe mahallelerinde son bir ayda üç eve giren hırsızlar 3 cep telefonu, altın yüzük ve kolye ile 20 lira çaldı.

Ev sahiplerinin şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla şüphelilerin, pencere demiri ve ağaçlardan tırmanarak üst katlardaki dairelere girip hırsızlığı gerçekleştirdiğini belirledi.

Güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen ekipler, iki şüphelinin eşkalini tespit etti.

Şüphelilerden birinin taksiyle nişanlısıyla buluşmaya gittiği bilgisine ulaşan polis, B.S'yi Döşeme Mahallesi Mücahitler Caddesi'nde durdurdukları araçta yakaladı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Diğer şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

- Şüphelilerin kaçışı kamerada

Girdikleri bir dairede karşılaştıkları ev sahibi L.Ü'nin ağzını bezle kapatmaya çalıştıkları ancak başarılı olamadıkları ileri sürülen şüphelilerin, merdivenden hızla inip koridorda panikle koşuşturması apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaçan şüphelilerin iki kişi tarafından kovalanması da görüntülerde yer aldı.