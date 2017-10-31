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Adana'daki cinayet

31 Ekim 2017 Salı, 11:39

ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde genç bir kızın silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Hürriyet Mahallesi Yunus Emre Sokak'ta 28 Ekim'de Berivan Minaz'ın (21) silahla başından vurularak öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin gözaltına alınan Murat T. (45), Muhammet Ö. (19), Tahsin S. (31) ve Tarık O'nun (32) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Tarık O. tutuklandı, diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekibin yaptığı incelemede, Minaz'ın cep telefonunda katil zanlısı Tarık O'ya ait olduğu ve cinayetten önce kaydedildiği ileri sürülen "Seni öldüreyim mi, ağzına silahı sokayım mı" şeklinde ses kaydı olduğu belirlendi. Ses kaydında tek el silah sesinin de duyulduğu iddia edildi.



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