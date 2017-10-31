Adana'daki cinayet

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde genç bir kızın silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Hürriyet Mahallesi Yunus Emre Sokak'ta 28 Ekim'de Berivan Minaz'ın (21) silahla başından vurularak öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin gözaltına alınan Murat T. (45), Muhammet Ö. (19), Tahsin S. (31) ve Tarık O'nun (32) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Tarık O. tutuklandı, diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekibin yaptığı incelemede, Minaz'ın cep telefonunda katil zanlısı Tarık O'ya ait olduğu ve cinayetten önce kaydedildiği ileri sürülen "Seni öldüreyim mi, ağzına silahı sokayım mı" şeklinde ses kaydı olduğu belirlendi. Ses kaydında tek el silah sesinin de duyulduğu iddia edildi.







