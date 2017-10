Kırşehir merkezli FETÖ/PDY operasyonu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan, halen görevde bulunanlar ile Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında ihraç edilen 17 emniyet mensubunun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen eski 4. sınıf emniyet müdürleri G.S. ve S.Y, eski komiserler K.G, N.E, İ.S, A.S. ve A.T, eski polisler K.Ç, Ü.S, M.I, M.Y.Ö, Ş.G, S.K. ve H.B. ile halen görevde olan polis memurları M.E, H.Y, İ.G, Kırşehir Adliyesine sevk edildi.

Sanıklardan H.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturması kapsamında, Kırşehir merkezli, Ankara, Kayseri ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlenerek 17 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden bir kısmının Bank Asya hesaplarında şüphe çeken hareketler olduğu ileri sürülmüştü.