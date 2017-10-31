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Düzce'de yüksek kesimlere kar yağdı

31 Ekim 2017 Salı, 11:45
Düzce'de yüksek kesimlere kar yağdı

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Kardüz Yaylası'na mevsimin ilk karı düştü.

İlçenin yüksek rakımlı yerlerinde iki gündür etkili olan soğuk hava ve sağanak gece saatlerinde yerini kara bıraktı.

Gölyaka şehir merkezine 28 kilometre uzaklıkta bulunan ve deniz seviyesinden yüksekliği bin 830 metre olan Kardüz Yaylası beyaza büründü.

Meteoroloji yetkilileri, bölgenin yüksek kesimlerinde etkili olan yağışın, kent merkezinde hava sıcaklığının düşmesine neden olacağını ve don riskinin bulunduğunu bildirdi.


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