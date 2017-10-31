Batık uçağa dalmak için Kuşadası'na geldiler

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AYDIN (AA) - Otomobilleriyle dünya turuna çıkan Çinli iki arkadaş, dalış turizmini canlandırmak ve resif olarak kullanılmak üzere Kuşadası ilçesinde batırılan Airbus A300 uçağına dalış yaptı.

Çin'den otomobille yola çıkarak ülke ülke gezen 26 yaşındaki Kong Qin Yong ve 25 yaşındaki Minnie Yao, dünyanın en büyük batık uçağına dalış yapmak için Kuşadası'na geldi.

İki arkadaş, dalış eğitmeni Tağmaç Saraçoğlu'nun rehberliğinde Airbus A300 uçağına dalış gerçekleştirdi.

AA muhabirine açıklama yapan Kong Qin Yong, karayoluyla tura çıktıklarını belirterek, internet üzerinden yaptıkları araştırmada dünyanın en büyük batık uçağının Kuşadası'nda olduğunu öğrendikten sonra buraya geldiklerini söyledi.

- "İnanılmaz bir deneyimdi"

Dalışın çok eğlenceli geçtiğini aktaran Yong, "Uçak çok büyük ve heyecan vericiydi. İnanılmaz bir deneyimdi bizim için. Dalış esnasında birçok balık sürüleri gördük. Buraya tatile gelen tüm yabancılara tavsiyem, Kuşadası’nda uçak batığına dalıp bu deneyimi tatmalarıdır. Çin’de çevremde bulunan tüm dalış meraklısı arkadaşlarıma Türkiye’ye gelip uçak batığına dalış yapmalarını ve bu heyecanı tatmalarını tavsiye edeceğim." diye konuştu.

Türk halkını çok sevdiklerini söyleyen Yong, Kuşadası'ndan sonra İstanbul'a gideceklerini belirtti.

Dalış eğitmeni Saraçoğlu da yabancı turistlerin dalış turizmine çok ilgi gösterdiğini aktararak, "Renkli kişiliklere sahip Çinli arkadaşların dalış esnası ve sonrasındaki mutlulukları ve memnuniyetleri bizleri de çok mutlu etti. Kuşadası’na gelen her yerli ve yabancı turistin bu deneyimi yaşamadan Kuşadası’ndan ayrılmamalarını tavsiye ediyoruz." dedi.