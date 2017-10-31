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Adıyaman merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu

31 Ekim 2017 Salı, 12:03

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 25 şüpheli hakkında çıkarılan gözaltı kararının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Adıyaman, Osmaniye, Bingöl, Adana, Malatya, Erzurum, Gaziantep, Antalya, Şırnak, Şanlıurfa ve Ankara'da belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 19 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Terör örgütünün gizli haberleşme sistemi ''ByLock''u kullandıkları öne sürülen 19 zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 3'ü tutuklanırken 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan zanlıların itirafçı oldukları öğrenildi.

Adreslerinde bulunamayan 6 şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

16 Ekim'de Adıyaman merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda ByLock kullandıkları iddiasıyla örgütün askeri öğrenci sorumluları, eski askeri öğrenciler ve emniyet mensuplarının aralarında olduğu 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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