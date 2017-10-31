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Samsun'daki FETÖ/PDY operasyonu

31 Ekim 2017 Salı, 12:18
Samsun'daki FETÖ/PDY operasyonu

SAMSUN (AA) - Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan aralarında avukat ve emekli öğretmenin de bulunduğu 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen zanlılar, 24 Ekim'de gözaltına alınmıştı.

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