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Cizre'de dere yatağına gömülü patlayıcı ve mühimmat bulundu

31 Ekim 2017 Salı, 12:18
Cizre'de dere yatağına gömülü patlayıcı ve mühimmat bulundu

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde, terör örgütü PKK'ya ait olduğu değerlendirilen dere yatağına gömülü patlayıcı ve mühimmat bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne dün ulaşan ihbar üzerine, Cudi Mahallesi İdil Caddesi yakınlarındaki dere yatağı içerisinde terör örgütü PKK/KCK'a ait silah ve mühimmat bulunduğu belirlendi.

Dere yatağında yapılan kazı çalışmalarında, 90 kilo 4 gram kahverengi taş ve toz şeklinde patlayıcı, 38 kilo 4 gram beyaz renkli plastik patlayıcı, 50 savunma tipi parça tesirli el bombası gövdesi ve 50 el bombası fünyesi ile 675 elektrikli kapsül ele geçirildi.

Konuyla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü devam ediyor.

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