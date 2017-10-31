Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / KIRIKKALE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kırıkkale'de çok sayıda öğrenci tuz ruhundan etkilendi

31 Ekim 2017 Salı, 12:21
Kırıkkale'de çok sayıda öğrenci tuz ruhundan etkilendi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de bir ortaokulda, tuz ruhu kokusundan etkilenen çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Milli Eğitim Vakfı Ortaokulu'nda delinen tuz ruhu bidonu, okulun görevlisi tarafından bahçeye çıkarıldı.

Burada bir ağacın dibine dökülen tuz ruhundan çıkan kokudan çok sayıda öğrenci olumsuz etkilendi.

Öğrencilerin rahatsızlanması üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve ambulans sevk edildi.

Bazı öğrenciler, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, bazılarına da olay yerinde müdahale edildi.

İLGİLİ HABERLER
GÜNCELLEME - Kırıkkale'de çok sayıda öğrenci tuz ruhundan etkilendi
YEREL

GÜNCELLEME - KIRIKKALE'DE ÇOK SAYIDA ÖĞRENCİ TUZ RUHUNDAN ETKİLENDİ
TSE Başkanı Korkmaz:
YEREL

TSE BAŞKANI KORKMAZ: