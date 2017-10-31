GÜNCELLEME - Kırıkkale'de çok sayıda öğrenci tuz ruhundan etkilendi

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de bir ortaokulda, tuz ruhu kokusundan etkilenen yaklaşık 60 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Milli Eğitim Vakfı Ortaokulu'nda delinen tuz ruhu bidonu, okulun görevlisi tarafından bahçeye çıkarıldı. Burada bir ağacın dibine dökülen tuz ruhundan çıkan kokudan çok sayıda öğrenci olumsuz etkilendi.

Öğrencilerin rahatsızlanması üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve ambulans sevk edildi.

Yaklaşık 60 öğrenci, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, bazılarına da olay yerinde müdahale edildi. Okuldaki tüm öğrencilerin tedbir amaçlı hastaneye götürüleceği öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayın ardından okula gelerek incelemelerde bulunan Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir tuz ruhu bidonunun delindiğini ve hizmetlinin de bidonun içindeki kimyasalı ağacın dibine döktüğünü söyledi.

O kokunun rüzgarla okulun içerisine yayıldığını ve bunun üzerine yetkililerin çocukları dışarı çıkardığını anlatan Çetin, "Bazı öğrenciler etkinlediğini ifade edince sağlık ekipleri gelmiş. Herhangi bir patlama yok. Hizmetli bidonu alsa uzak bir yere dökse bir sıkıntı olmayacak." dedi.