Denizli'de tarihi eser operasyonu

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde düzenlenen operasyonda 31 tarihi eser ile 2 bin 500 yıllık olduğu belirtilen 141 sikke ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Denizli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmaları kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Pamukkale'deki bir eve operasyon düzenledi.



Operasyonda, MÖ 6'ncı yüzyılda Pers, Roma, Bizans, Yunan, İslami ve Hellenistik dönemine ait, bronz ve gümüş 31 parça, değişik boy ve ebatlarda haç, ok ucu, kemer tokası, beş yuvarlak, kuş ve kanatları kapalı kuş figürleri ile 141 sikke ele geçirildi.



Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan bir kişi gözaltına alındı.

Tarihi eserler, Denizli Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Sikkelerin 2 bin 500 yıl önce basıldığı bildirildi.



