Denizli'de uyuşturucu operasyonu

DENİZLİ (AA) - Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına 20 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yapılacağı bilgisi üzerine çeşitli adreslere operasyon düzenledi.
Ekipler, Bağbaşı Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.
Otomobildeki incelemede, cam suyu konulan bölmede 150 gram eroin bulundu.
Belirlenen adreslerde de arama yapan ekipler bir miktar uyuşturucu ele geçirdi, 19 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerden 17'si emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.