Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sivas'taki trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

31 Ekim 2017 Salı, 13:33

SİVAS (AA) - Sivas'ta tır ile otomobilin çarpıştığı ve 5 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hızla gelen otomobilin kavşağı dönmeye çalışan tırın arka lastik kısmına çarpması yer alıyor.

Görüntülerde, kazanın ardından tırdan inen sürücü Sinan Mural ile kazayı görerek duran araç sürücülerinin ve çevredeki vatandaşların yaralılara yardım ettiği de görülüyor.

Sivas-Erzincan karayolunun 1. Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda dün meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 RY 8194 plakalı otomobil ile Sinan Mural yönetimindeki 54 BG 077 plakalı tır çarpışmış, kazada otomobilde bulunan Emre Topuz (17), Yusuf Özkan (17), Kaan (21), Cengizhan (17) ve Coşkun Kodaz (29) yaralanmıştı.

İLGİLİ HABERLER
Meteorolojiden 5 ile &quot;zirai don&quot; uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN 5 İLE "ZİRAİ DON" UYARISI

Sivas'ta otomobil ile tır çarpıştı: 5 yaralı
YEREL

SİVAS'TA OTOMOBİL İLE TIR ÇARPIŞTI: 5 YARALI

Fuat Sezgin'e &quot;fahri doktora&quot;
YEREL

FUAT SEZGİN'E "FAHRİ DOKTORA"

Otomobil inşaat halindeki alt geçide düştü: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL

OTOMOBİL İNŞAAT HALİNDEKİ ALT GEÇİDE DÜŞTÜ: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

FETÖ'nün &quot;askeri imam&quot; yapılanmasına yönelik operasyon
YEREL

FETÖ'NÜN "ASKERİ İMAM" YAPILANMASINA YÖNELİK OPERASYON

Bebek gibi bakılan &quot;Şanslı&quot; öldü
YEREL

BEBEK GİBİ BAKILAN "ŞANSLI" ÖLDÜ
Sivas'taki FETÖ/PDY davası
YEREL

SİVAS'TAKİ FETÖ/PDY DAVASI
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
YEREL

SİVASSPOR YENİLMEZLİK SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ