Sivas'taki trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

SİVAS (AA) - Sivas'ta tır ile otomobilin çarpıştığı ve 5 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hızla gelen otomobilin kavşağı dönmeye çalışan tırın arka lastik kısmına çarpması yer alıyor.
Görüntülerde, kazanın ardından tırdan inen sürücü Sinan Mural ile kazayı görerek duran araç sürücülerinin ve çevredeki vatandaşların yaralılara yardım ettiği de görülüyor.
Sivas-Erzincan karayolunun 1. Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda dün meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 RY 8194 plakalı otomobil ile Sinan Mural yönetimindeki 54 BG 077 plakalı tır çarpışmış, kazada otomobilde bulunan Emre Topuz (17), Yusuf Özkan (17), Kaan (21), Cengizhan (17) ve Coşkun Kodaz (29) yaralanmıştı.