GÜNCELLEME - Tekirdağ'da eğitim uçağı düştü: 1 yaralı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da eğitim uçağının düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitim uçuşu için havalanan 2 kişilik eğitim uçağının, kalkış sırasında düştüğünü söyledi.



Uçaktaki öğrenci pilotun çenesinde ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğunu dile getiren Kılıç, "Çorlu'daki özel bir uçuş okulunda eğitim gören öğrenci pilot Emre Durmazpınar'ın kullandığı Daimond 21 tipi eğitim uçağı, öğrenci son solo çıkışını yapmak isterken kalkıştan kısa süre sonra pistin kenarına düşüyor. Hemen hastaneye kaldırılan öğrenci pilotun sağlık durumu iyi. Hayati tehlikesi bulunmuyor." dedi.

Çorlu Havaalanı Müdürü Bayram Çilmen de kazanın hemen ardından olay yerine itfaiye, kurtarma ve sağlık ekiplerinin yönlendirildiğini ifade etti.

Pilot Durmazpınar'ın ilk müdahalenin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldığını aktaran Çilmen, "Çok şükür öğrenci pilotun sağlık durumu ciddi değil. Kazanın hemen ardından olay yerinde çalışmalara başladık. Kazanının nedenini detaylı şekilde araştırıyoruz." diye konuştu.