Mahalleliden "acil durum tatbikatı"

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MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bir mahallede muhtarın öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve 112 Acil Servis ekiplerinden aldıkları teorik eğitimi, senaryosunu yine kendilerinin hazırladığı tatbikatla pratiğe dönüştürdü.

Akdeniz ilçesine bağlı Nusratiye Mahallesi'nin 17 sakini, muhtar Mehmet Dindar öncülüğünde harekete geçerek, ilgili kurumlardan acil durumlarda neler yapılması gerektiğini öğrendi.

Teorik bilgilerini pratiğe dökmek isteyen mahalleli, Akdeniz Belediyesi ve Akdeniz Kaymakamlığının desteğiyle tatbikat hazırladı.

Senaryosu da yine mahalleli tarafından oluşturulan tatbikata, eğitim alan 17 kişiye ek olarak 40 gönüllü vatandaş da katıldı. İtfaiye, sağlık ve AFAD ekipleriyle Nusratiye Mahallesi 5007 Sokak'ta gerçekleştirilen tatbikatta özel kıyafetler giyen mahalle sakinleri yangın, deprem veya doğalgaz patlamasında nasıl davranacakları konusunda uygulama yaptı.

Tatbikatta senaryo gereği enkaz altında kalan bir vatandaşın kurtarılması, doğalgaz patlamasının önlenmesi, bir apartmanda çıkan yangında kurtarma ve söndürme işlemleri yapıldı.

Tatbikatta, kimi vatandaş sağlık görevlisi olurken kimisi yangın söndüren itfaiyeci rolünde görev aldı.

- "Senaryo iyi oynandı"



Tatbikatı izleyen Akdeniz Belediyesi Başkan Vekili Kaymakam Muhittin Pamuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, arama kurtarma ve acil yardım tatbikatının başarıyla sonuçlandığını belirtti.

Pamuk, Türkiye'nin doğal afetlerin yoğun yaşanabileceği bölgelerden birinde bulunduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu tatbikatın özel bir durumu var. Gönüllü olarak bir araya gelen Nusratiye Mahallesi'ndeki vatandaşlarımız belli bir eğitimden geçerek bir ekip kurdu. Bu Türkiye'de belki bir ilk. Bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın esnasında mahsur kalan bir vatandaşımız kurtarıldı. Araçta yangın söndürme işlemi gerçekleşti. Senaryo iyi oynandı, tatbikatta görev yapan bütün arkadaşlarımı kutlarım."

Nusratiye Mahallesi Muhtarı Mehmet Dindar da geçen yıl kentte yaşanan sel felaketini anımsatarak, tatbikattaki amaçlarının tehlikelere karşı önlem almak olduğunu ifade etti.

Gönüllü vatandaşların katılımıyla bir ekip oluşturduklarını anlatan Dindar, şöyle konuştu:

"Ekibimiz, AFAD İl Müdürlüğünden destek alarak eğitimden geçti. Ardından 112 Acil Servis'ten yardım alarak acil durum müdahale çalışmalarında bulunduk. Belediyenin itfaiye daire başkanlığından yangın söndürme işlem ve aşamalarını öğrendik. Bu, ülkemizde ilki yapılan bir örnek. Türkiye'de halkın organize ettiği, hem kurtarıcı hem de kurtaran tarafında vatandaşların oynadığı bir senaryoydu. Gönüllü olarak 40 vatandaşımız yer aldı. 17 arkadaşımız ise eğitimlerden geçti. 57 kişilik bir grupla, bugün burada tatbikatımızı gerçekleştirdik."