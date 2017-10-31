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Ağrı merkezli usulsüz engelli raporu operasyonu

31 Ekim 2017 Salı, 14:00

AĞRI (AA) - Ağrı merkezli 3 ilde, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimli yüksek modelli otomobilleri usulsüz şekilde satın alarak ya da engellilere sağlanan haklardan yararlanarak devleti zarara uğrattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklandı.

Ağrı Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ağrı'nın yanı sıra Sakarya ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalanan E.İ, T.A, Ö.E, Ö.A, C.G, M.D, M.Ö. ve Z.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan E.İ, T.A, Ö.E, ve Ö.A, "evrakta sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçundan çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer 4 zanlı ise C.G. ve M.D. adli kontrol şartıyla olmak üzere salıverildi.

Operasyonda, ÖTV indirimli yüksek modelli otomobilleri usulsüz şekilde satın alarak ya da engellilere sağlanan haklardan yararlanarak devleti zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden usulsüz şekilde düzenlenmiş çok sayıda özürlü sağlık kurulu raporu ve 40 lüks otomobil ele geçirilmişti.