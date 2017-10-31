Vali Atik'ten şehit ailesine ziyaret

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SİİRT (AA) - Siirt Valisi Ali Fuat Atik, şehit ailesini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Atik, Eruh ilçesi kırsalında 13 Eylül 1997'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen güvenlik korucusu Mustafa Kayar'ın ailesini ziyaret etti.

Hediyeler verdiği ailenin sorun ve taleplerini dinleyen Atik, şunları ifade etti:

"Vatan, bayrak ve mukaddesat için canını seve seve veren kahraman vatan evlatları olduğu sürece yurdumuzu bölmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Aziz şehitlerimizin çocukları, yakınları bizim için kutsal birer emanettir. Devletimiz şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman sizlerin maddi manevi yanındadır. Acılarınızı paylaşıyor, şehit olan kardeşimiz için bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum."

Şehit Kayar'ın oğlu Hasan Kayar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Atik ve beraberindekilere teşekkür etti.

Kayar, şehit oğlu olmaktan onur duyduğunu belirterek, devletin her zaman yanlarında olduğunu aktardı.

Ziyarette Vali Atik'e Vali Yardımcısı Aziz Onur Aydın, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mehmet Şükrü Uras ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Gökhan Marakçı da eşlik etti.