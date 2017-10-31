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ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, kentte 1 Kasım- 2 Aralık tarihlerinde düzenlenecek, çok sayıda müzik ustasının ağırlanacağı piyano festivalinin özellikle gençler için büyük bir şans olduğunu belirterek, "Bugün dünyanın çok az şehrinde bu kadar zengin içerikli bir festival yapılabilir." dedi.

Türel, 18. Uluslararası Antalya Piyano Festivali ile ilgili bir otelde düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta gerçekleştirilen film festivaliyle sinemanın başkenti durumuna gelen Antalya'nın, yarından itibaren de müziğin başkenti olacağını söyledi.

Festival boyunca 10 konserde 468 müzisyenin müzikseverler ile buluşacağını aktaran Türel, 1 Kasım- 2 Aralık tarihlerinde 10 konserle Antalya'nın tam anlamıyla müzik şehri olacağını, müzisyenlerin notalarla dünyaya sesleneceğini dile getirdi.

Festival konserlerinin bazılarına yurt dışından gelenler dahi olduğuna dikkati çeken Türel, Antalya'nın dünya çapında bir turizm merkezi olduğunu anımsattı.

Dünyada hangi alanda ne varsa Antalya'da da aynı kalitede olması için çaba gösterdiklerini ifade eden Türel, şunları kaydetti:

"Böyle bir iddiamız var. Bu iddiayla ne yaparsak en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Festival, sadece bir konserden ibaret değildir. Aynı zamanda bir prestijdir, bir şehrin markalaşması konusunda o şehre en çok katkı sağlayan faaliyettir. Aynı zamanda bir eğitim faaliyetidir. Gençler için bu kadar büyük müzik ustasını bir şehirde görmek büyük bir şanstır. Bugün dünyanın çok az şehrinde bu kadar zengin içerikli bir festival yapılabilir. Turizm sezonunu bu tür etkinliklerle uzatmış oluyoruz. Bir aylık etkinlikte kasımı da turizm sezonunun içerisinde cazibeli bir noktaya taşıyarak 7-8 aya çıkarmış oluyoruz. Bunlarla yetinemeyiz. Hedefimiz Antalya'da turizm sezonunun 12 aya yayılmasıdır. Bir üniversitenin öğrenciler arasında yaptığı araştırmada yabancı öğrencilerin en çok okumak istediği şehir Antalya olarak tespit edilmiştir. Antalya'nın bu noktaya gelmesi bu gayretlerin neticesinde oluyor. Her festival Antalya'nın güzel bir parçası, mücevheridir. Antalya halkını piyano festivalinin keyfini çıkarmaya devam ediyorum."

Türel, festivalin her sene güçlenerek devam edeceğini söyledi.

Festivalin Sanat Yönetmeni Gürer Aykal da bu kadar iyi müzisyeni bir araya getirmenin kolay olmadığını vurgulayarak, kendisine iyi bir çalışma ortamı sağlayan Türel ve ekibine teşekkür etti.

- Festivale kimler katılacak

Antalya Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleşecek festival 1 Kasım'da Manolo Carrasco konseriyle başlayacak.

5 Kasım'da Gürer Aykal'ın yöneteceği, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile dünyaca ünlü piyanist ve besteci Stephane Blet konseriyle devam edecek festivalde, 8 Kasım'da Cem Esen, 10 Kasım'da Emre Elivar, 17 Kasım'da Ariadna Castellanos, 26 Kasım'da Luz Casal müzikseverler ile buluşacak.

22 Kasım'da Hakan Şensoy yönetiminde, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile Anadolu ezgilerinin senfonik rock türünde yeniden yorumlanacağı konserde, viyolonselde Çağ Erçağ, gitarda Nurkan Renda yer alacak.

29 Kasım'da ise 100 genç müzisyenden oluşan Kepez Belediyesi Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası müzikseverlerle buluşacak.

Festival, 1-2 Aralık'ta dünyaca ünlü şef Leonard Slatkin'in yöneteceği konserle sona erecek.

Final konserlerinde Akdeniz Flarmoni Orkestrası, olağanüstü şiirsel müzik anlayışları ve özgün stilleriyle, uluslararası müzik camiasında özel görülen Güher ve Süher Pekinel'e eşlik edecek.