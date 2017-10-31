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FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

31 Ekim 2017 Salı, 14:01

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde askeri mahrem yapılanmasında astsubaylardan sorumlu oldukları iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün faaliyet ve yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede örgütün "askeri mahrem yapılanması"ndan sorumlu olan kişilere yönelik Erzurum'daki çeşitli adreslere, eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, çeşitli meslek gruplarına mensup 4 kişiyi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine konuldu.

Zanlıların, kentteki sözde "askeri mahrem yapılanma" içerisinde astsubaylardan sorumlu oldukları ve örgütün himmet toplama, toplantı düzenleme ve çeşitli örgütsel faaliyetlerini organize ettikleri belirtildi.

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