Giresun'da annesini öldüren kişi vurularak yakalandı

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GİRESUN (AA) - Giresun'un Eynesil ilçesinde annesini öldüren zanlı, teslim olmamak için jandarmaya ateş açınca vurularak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı İshaklı köyünde F.B. (57) ile annesi Zeynep B. (76) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine F.B, annesini tabancayla vurarak öldürdü.

Olay yerine gelen jandarmaya teslim olmak istemeyen F.B, ekiplere ateş etti. Bunun üzerine jandarma ekipleri zanlıyı bacağından vurarak yakaladı.

F.B, Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



